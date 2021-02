Coronavirus: Messina, istituita l'Usca 'Case di Riposo' (Di martedì 9 febbraio 2021) Palermo, 9 feb. (Adnkronos) - Il Commissario dell'Ufficio emergenza Covid di Messina Marzia Furnari ha istituito l' “Usca Case di Riposo”, che avrà a disposizione un team di professionisti dedicati, disponibile ad intervenire direttamente nelle sedi interessate anche nei giorni festivi. La decisione, condivisa con il Direttore Sanitario Aziendale Bernardo Alagna, il Coordinatore della Commissione ispettiva, professore Marcello Mezzatesta e il Coordinatore Usca, dottore Gianfranco Nastasi, è stata presa in considerazione del frequente riscontro di positività al virus Covid 19 delle persone ospitate all'interno delle Case di Riposo e delle comunità alloggio, e alla luce dell'analisi positiva delle attività e dei risultati fino ad oggi conseguiti dalla Commissione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Palermo, 9 feb. (Adnkronos) - Il Commissario dell'Ufficio emergenza Covid diMarzia Furnari ha istituito l' “di”, che avrà a disposizione un team di professionisti dedicati, disponibile ad intervenire direttamente nelle sedi interessate anche nei giorni festivi. La decisione, condivisa con il Direttore Sanitario Aziendale Bernardo Alagna, il Coordinatore della Commissione ispettiva, professore Marcello Mezzatesta e il Coordinatore, dottore Gianfranco Nastasi, è stata presa in considerazione del frequente riscontro di positività al virus Covid 19 delle persone ospitate all'interno delledie delle comunità alloggio, e alla luce dell'analisi positiva delle attività e dei risultati fino ad oggi conseguiti dalla Commissione ...

