Coronavirus, Magrini (Aifa): "Da Pasqua potremmo essere in grado di vaccinare 10 milioni di cittadini" (Di martedì 9 febbraio 2021) "Quando partirà la vaccinazione di massa? Da Pasqua in avanti potremmo essere in grado di vaccinare 10 milioni di cittadini e più al mese. Ci aspettiamo che non tardi il vaccino di Johnson&Johnson il cui dossier è in corso di valutazione presso Ema". E' quanto ha detto al Corriere il direttore dell'Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini. "In Italia – ha aggiunto parlando del vaccino Astrazeneca – è prevalso il parere di Aifa per cui a partire dal dossier dell'Agenzia europea per i medicinali si è visto che i dati di efficacia stimabili erano limitati agli under 55. Nella fascia 55-65 anni i dati erano pochi". Il direttore dell'Aifa sottolinea che "AstraZeneca è comunque registrato per tutti" e che "non ...

