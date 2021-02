Coronavirus: Lombardia, sì a ristoranti 'vicini' per alberghi privi del servizio (Di martedì 9 febbraio 2021) Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Consentire agli alberghi privi di servizi di ristorazione, di utilizzare, esclusivamente per la loro clientela, i ristoranti presenti nelle vicinanze delle strutture ricettive. E' la proposta degli assessori di Regione Lombardia, Guido Guidesi (Sviluppo economico), Lara Magoni (Turismo) e Massimo Sertori (Montagna). "Seppur la via maestra rimanga quella di consentire la ristorazione fino alle ore 22, la riapertura degli impianti sciistici e più in generale il rilancio del turismo lombardo- spiegano gli assessori - è fondamentale trovare subito una soluzione al problema delle strutture ricettive non dotate di ristorante, che stanno soffrendo in maniera importante la crisi economica". L'idea, spiegano da Regione Lombardia, nasce dall'analogo sistema che consente alle imprese ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Consentire aglidi servizi di ristorazione, di utilizzare, esclusivamente per la loro clientela, ipresenti nelle vicinanze delle strutture ricettive. E' la proposta degli assessori di Regione, Guido Guidesi (Sviluppo economico), Lara Magoni (Turismo) e Massimo Sertori (Montagna). "Seppur la via maestra rimanga quella di consentire la ristorazione fino alle ore 22, la riapertura degli impianti sciistici e più in generale il rilancio del turismo lombardo- spiegano gli assessori - è fondamentale trovare subito una soluzione al problema delle strutture ricettive non dotate di ristorante, che stanno soffrendo in maniera importante la crisi economica". L'idea, spiegano da Regione, nasce dall'analogo sistema che consente alle imprese ...

RegLombardia : #LNews A fronte di 13.920 tamponi effettuati, sono 895 i nuovi positivi (6,4%). I guariti/dimessi sono 3.310 ????… - RegLombardia : #LNews Nelle farmacie lombarde si potranno effettuare tamponi antigenici rapidi. Approvato l’accordo tra Lombardia… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-10). A fronte di 22.699 tamponi effettuati, sono 912 i… - TV7Benevento : Coronavirus: Lombardia, sì a ristoranti 'vicini' per alberghi privi del servizio... - verbanonews : New post: Coronavirus, Regione Lombardia: “Utilizzare i ristoranti per gli alberghi privi di questo servizio” -