Coronavirus Lazio | oggi 847 nuovi casi e 33 morti | il bollettino

(Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 847 icontagi danelsecondo ilreso noto. Da ieri sono stati registrati altri 33. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati nella Regione oltre 29mila tamponi. I guariti sempre da ieri sono 3.318. Gli attualmente positivi sono al momento 47.046, di cui 2.257 ricoverati, 268 in terapia intensiva e 44.521 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 161.679 e i decessi 5.324. “Aumentano i, i decessi, i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive” dice l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici, la percentuale scende sotto il 3%. Ia Roma città sono a quota ...

andvaccaro : RT @paolorm2012: Coronavirus, Roma città torna a quota 500. 842 i nuovi casi nel Lazio. I dati del 9 febbraio 2021 - PMO_W : RT @paolorm2012: Coronavirus, Roma città torna a quota 500. 842 i nuovi casi nel Lazio. I dati del 9 febbraio 2021 - paolorm2012 : Coronavirus, Roma città torna a quota 500. 842 i nuovi casi nel Lazio. I dati del 9 febbraio 2021 - ladyrosmarino : RT @paolorm2012: Coronavirus, Roma città torna a quota 500. 842 i nuovi casi nel Lazio. I dati del 9 febbraio 2021 - paolorm2012 : Coronavirus, Roma città torna a quota 500. 842 i nuovi casi nel Lazio. I dati del 9 febbraio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio

Adnkronos

Sono 847 i nuovi contagi danelsecondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 33 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati nella Regione ...Nelsono stati diagnosticati martedì 9 febbraio 2021, 847 nuovi casi di, 65 in più rispetto a ieri (erano 782). Nelle ultime 24 ore sono morte 33 persone , una in più rispetto a ieri (...Covid Italia, il bollettino di oggi martedì 9 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.630 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo i dati ...Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 9 febbraio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 10.630 su 274.263 tamponi (ieri ...