Coronavirus Italia | il bollettino del 9 febbraio | 10 630 nuovi casi e 422 morti | scende il tasso di positività

Sono 10.630 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi, martedì 9 febbraio 2021, registra 10.630 nuovi casi su 274.263 test effettuati. 422 i decessi registrati oggi, 15.827 i guariti. Stabili i ricoveri con 146 i nuovi ingressi in terapia intensiva. Il tasso di positività scende al 3,9% ed è lo stesso di martedì scorso.

