Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 9 febbraio: 422 morti e 10.630 casi. Tasso di positività in calo al 3,9% (Di martedì 9 febbraio 2021) in Italia , il bollettino di martedì 9 febbraio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 10.630 su 274.263 tamponi (ieri erano stati 7.970 su 144.270 tamponi). ... Leggi su leggo (Di martedì 9 febbraio 2021) in, ildidel Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 10.630 su 274.263 tamponi (ieri erano stati 7.970 su 144.270 tamponi). ...

sole24ore : Il Sudafrica ferma le vaccinazioni #AstraZeneca. L'efficacia contro la variante locale di #Covid inferiore al 10%.… - Adnkronos : ++CORONAVIRUS ITALIA++ I dati delle ultime 24 ore forniti dal ministero della Salute - rtl1025 : ?? Nelle ultime 24 ore sono stati 10.630 i test positivi su 274.263 test effettuati per il #coronavirus in Italia,… - MassimoChiaram7 : RT @askanews_ita: Oggi in Italia 10.630 nuovi contagi e 422 morti #COVID19 #coronavirus - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 422 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 92.002: Sale a 2.321.178 morti nel Mondo… -