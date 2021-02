Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 febbraio: 10.630 nuovi casi (Di martedì 9 febbraio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, martedì 9 febbraio 2021, registrano 10.630 casi e 422 vittime. Ancora alti i numeri dei contagi, così come i dati sui decessi. Tasso di positività al 3,9%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 413.967, con un decremento di solo -5.637. 146 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 15.827 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Cala notevolmente rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare, e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 19.512 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Piemonte ed Emilia ... Leggi su 361magazine (Di martedì 9 febbraio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, martedì 92021, registrano 10.630e 422 vittime. Ancora alti i numeri dei contagi, così come i dati sui decessi. Tasso di positività al 3,9%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 413.967, con un decremento di solo -5.637. 146 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 15.827 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Cala notevolmente rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare, e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 19.512 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Piemonte ed Emilia ...

