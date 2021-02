Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 febbraio: 10.630 nuovi casi, i morti sono 422 (Di martedì 9 febbraio 2021) sono 10.630 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 7.970), a fronte di 274.263 tamponi giornalieri effettuati (ieri 144.270), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 3,87% (ieri 5,5%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 9 febbraio sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 422 in un giorno, mentre le terapie intensive sono stabili a 2.143, con 146 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 febbraio 2021)10.630 icontagi di Covid-19 in(ieri 7.970), a fronte di 274.263 tamponi giornalieri effettuati (ieri 144.270), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 3,87% (ieri 5,5%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 9sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime422 in un giorno, mentre le terapie intensivestabili a 2.143, con 146ingressi nelle ultime 24 ore.

