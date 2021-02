Coronavirus | in Cina crollo delle nascite per la pandemia Regno Unito pronto a una nuova stretta sugli arrivi

Leggi su open.online

(Di martedì 9 febbraio 2021)EPA/YUAN ZHENG CHINA OUT Un’ostetrica si prende cura di un neonato in un ospedale di Wuhan,.Una popolazione in rapido invecchiamento Nel 2020 il numero di neonati inè crollato del 15% rispetto all’anno precedente. Il dato, reso noto dal Ministero della Pubblica Sicurezza, è riconducibile all’insorgenza dele ai suoi effetti sull’economia, come rileva l’agenzia Reuters. Laha registrato complessivamente 10,035 milioni dil’anno scorso, contro gli 11,79 milioni del 2019. Il trend affonda le proprie radici anche in altri fattori, evidenzia il Guardian. Negli ultimi anni, molte coppie sono state riluttanti ad avere figli a causa dell’aumento dei costi dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione e degli alloggi. Tuttavia, le incertezze ...