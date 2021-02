Coronavirus, il bollettino di oggi 9 febbraio: 10.630 i casi e 422 le vittime (Di martedì 9 febbraio 2021) Ieri si erano registrati 7.970 nuovi casi su 144.270 tamponi, con un indice di positività pari al 5,5%. Le vittime erano state 307 Leggi su repubblica (Di martedì 9 febbraio 2021) Ieri si erano registrati 7.970 nuovisu 144.270 tamponi, con un indice di positività pari al 5,5%. Leerano state 307

