Coronavirus, i numeri in chiaro. Paolotti: «Contro il virus siamo ancora deboli: basta poco per una nuova ondata»

In Italia il numero di nuovi casi di Coronavirus registrato nell'ultima giornata è arrivato a 10.630. Secondo i dati riportati dal bollettino del Ministero della Salute e diffusi dalla Protezione Civile, i decessi sono stati in tutto 422. Nelle ultime 24 ore i tamponi eseguiti in tutto il Paese sono stati 130 mila in più. In totale il numero dei decessi in Italia per pazienti con diagnosi di Covid-19 è salito a 92.002, mentre quello dei casi è arrivato a 2.655.319. Una situazione, definita da Daniela Paolotti, ricercatrice della Fondazione Isi, «in stallo il cui dato più allarmante rimane senza dubbio quello delle vittime». «L'epidemia è rimasta stazionaria da diverse settimane, questo vuole dire che stiamo tenendo a bada il virus con misure al limite, in modo precario», ha spiegato la ricercatrice.

