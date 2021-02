Coronavirus, Giani: 453 nuovi casi su quasi 16mila test. Toscana verso l’arancione (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo la permanenza stabile in giallo, la Toscana rischia di scivolare verso l'arancione. I nuovi casi positivi Covid registrati nelle 24 ore sono inferiori agli ultimi giorni, ma sempre preoccupanti. Oggi, 9 febbraio, sono 453 su 15.836 esami di cui 8.514 tamponi molecolari e 7.322 test rapidi, con un tasso dei nuovi positivi del 2,86% (6,3% sulle prime diagnosi) Leggi su firenzepost (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo la permanenza stabile in giallo, larischia di scivolarel'arancione. Ipositivi Covid registrati nelle 24 ore sono inferiori agli ultimi giorni, ma sempre preoccupanti. Oggi, 9 febbraio, sono 453 su 15.836 esami di cui 8.514 tamponi molecolari e 7.322rapidi, con un tasso deipositivi del 2,86% (6,3% sulle prime diagnosi)

