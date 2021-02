zazoomblog : Coronavirus: Gb 1.052 decessi e contagi in calo 126 mln i vaccinati - #Coronavirus: #1.052 #decessi #contagi - TV7Benevento : Coronavirus: Gb, 1.052 decessi e contagi in calo, 12,6 mln i vaccinati... - arcanodavvero : RT @LMtredici: Uk 12.364 diagnosi e 1.052 decessi - folucar : RT @LMtredici: Uk 12.364 diagnosi e 1.052 decessi - LMtredici : Uk 12.364 diagnosi e 1.052 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 052

Il Tempo

Le persone risultate positive alsono 34.333 (+142 rispetto a ieri), quelle negative ... 11 in terapia intensiva; 1.873 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.232 (11.guariti, 180 ...COSENZA - In leggero aumento i contagi dain Calabria e in diminuzione invece le vittime, con un solo decesso nelle ultime 24 ore, ... CASI CHIUSI 11.232 (11.guariti, 180 deceduti) Altra ...Londra, 9 feb. (Adnkronos) - Nel Regno Unito sono stati registrati 1.052 nuovi decessi da coronavirus, tra le persone risultate positive nei 28 giorni precedenti la morte. Si tratta del numero più alt ...– Crotone: CASI ATTIVI 141 (9 in reparto; 132 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.510 (2.467 guariti, 43 deceduti). Coronavirus in Calabria, pochi contagi e tanti guariti ma l'indice di positivi ...