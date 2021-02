Coronavirus, farmaco israeliano guarisce pazienti gravi in pochi giorni. Efficacia al 96% (Di martedì 9 febbraio 2021) ... 29 hanno mostrato un netto miglioramento nell'arco di due giorni e sono stati dimessi La sperimentazione per ora è limitata: solo 30 pazienti, e ben 29, come riporta il quotidiano "Today.it", hanno ... Leggi su isnews (Di martedì 9 febbraio 2021) ... 29 hanno mostrato un netto miglioramento nell'arco di duee sono stati dimessi La sperimentazione per ora è limitata: solo 30, e ben 29, come riporta il quotidiano "Today.it", hanno ...

fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - PalermoToday : Cos'è questa storia del farmaco israeliano 'miracoloso' contro il Covid - BiribissiBlog : #coronavirus #Israele ha trovato la cura contro il #Covid? Tutto sui farmaci #EXOCD24 e #Allocetra che potrebbe re… - svirgola2 : @wshaper @AtankingDivisio in Mex la distribuiscono a chi risulta positivo, xtener bassi i ricoveri. Ovviamente, com… - svirgola2 : Questo è un po' meglio, ma non si trova quasi nulla online.. E' un articolo vecchiotto, aprile2020, essendo un'emer… -