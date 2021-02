Coronavirus | casi delle 2 nuove varianti in Sicilia | la situazione

(Di martedì 9 febbraio 2021) L’attenzione per ledelha alzato il livello di guardia e di allarme. Nel corso degli ultimi mesi, si è infatti assistito ad un nuovo incremento dei contagi in tutto il mondo e, in alcuni, il motivo è dovuto ad una forma più aggressiva e facilmente trasmissibile del virus. Dopo i primivariante brasiliana in Italia, ora sono emersi anche contagi del nuovo ceppo inglese e forse sudafricano in. Dai responsabili, tuttavia, nessun allarme: lasarebbe sotto controllo., rilevatidi variante inglese Secondo quanto riportano le fonti locali, dai test effettuati in questi giorni è emerso che la variante inglese e sudafricana sono più diffuse di quanto si potesse magari ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 9 febbraio 2021 • Attualmente positivi: 413.967 • Deceduti: 92.002 (+422) • Dimessi/Guariti: 2.149… - you_trend : ?? #Coronavirus, 08/02/21 • Attualmente positivi: 419.604 • Deceduti: 91.580 (+307) • Dimessi/Guariti: 2.133.523 (+… - RegLombardia : #LNews A fronte di 13.920 tamponi effettuati, sono 895 i nuovi positivi (6,4%). I guariti/dimessi sono 3.310 ????… - AGR_web : Coronavirus: 453 nuovi casi, età media 45 anni. 27 decessi Sono 453 i positivi in più rispetto a ieri? (444 conferm… - bluypsilon : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana #9febbraio ?? 453 nuovi casi ?? 15.836 tamponi ?? 814 ricoverati (+11 da ieri) ?? 113 terapia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus casi

Sono 30 i nuovipositivi al Covid - 19 nel Principato di Monaco, dove sale a 1.695 il numero di persone colpite daldall'inizio della crisi sanitaria. Sono 72 le persone ricoverate, delle quali 9 in ...L'Unità di crisi regionale si è riunita oggi pomeriggio per esaminare l'evoluzione dei contagi in relazione al mondo della scuola e ha 'valutato il costante e crescente aumento deiregistrati in ...Strage di anziani per Coronavirus, dati brutali, tanti in Rsa e istituti Nel sistema di cura e assistenza degli anziani molto è da rivedere ...Quattro morti, dopo il tampone post mortem (a Licata, Menfi, Ribera, e San Biagio Platani), e 71 nuovi casi di Covid-19, di cui 19 nella città di Agrigento, nelle ultime 24 ore, in tutta la provincia.