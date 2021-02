Coronavirus Campania, oggi 1.274 nuovi contagi e 24 morti: il bollettino (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 1.274 i nuovi contagi da Coronavirus oggi in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 24 morti, di cui 13 avvenuti nelle ultime 48 ore e gli altri in precedenza. I tamponi per il Covid analizzati sono 13.691, di cui 3.607 antigenici. La percentuale di positivi sul totale complessivo di tamponi analizzati è pari al 9,3%. I positivi complessivamente registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono 234.596, i tamponi analizzati sono 2.568.721. Il totale dei deceduti in Campania dall’inizio della pandemia è 3.928. I nuovi guariti sono 1.625, il totale dei guariti sale a 165.335. In Campania sono 112 i ... Leggi su udine20 (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 1.274 idainsecondo ilreso noto. Da ieri sono stati registrati altri 24, di cui 13 avvenuti nelle ultime 48 ore e gli altri in precedenza. I tamponi per il Covid analizzati sono 13.691, di cui 3.607 antigenici. La percentuale di positivi sul totale complessivo di tamponi analizzati è pari al 9,3%. I positivi complessivamente registrati indall’inizio dell’emergenzasono 234.596, i tamponi analizzati sono 2.568.721. Il totale dei deceduti indall’inizio della pandemia è 3.928. Iguariti sono 1.625, il totale dei guariti sale a 165.335. Insono 112 i ...

Agenzia_Ansa : Il governatore della #Campania, Vincenzo #DeLuca: allarme contagi nelle scuole, serve la #dad. Riunita l'Unità di c… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Il governatore della #Campania, Vincenzo #DeLuca: allarme contagi nelle scuole, serve la #dad. Riunita l'Unità di crisi s… - infoitinterno : Coronavirus Campania, 'troppi casi serve Dad in scuole' - infoitinterno : La situazione di martedì 9 febbraio sul Coronavirus in Campania - zazoomblog : Coronavirus Campania “troppi casi serve Dad in scuole” - #Coronavirus #Campania #“troppi #serve -