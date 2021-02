Coronavirus | Bezzini | ' In Toscana già 4 196 prenotazioni per vaccino AstraZeneca'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 febbraio 2021) Firenze, 9 feb. - (Adnkronos) - "Giornate di lavoro intenso in cui tutto il sistema sanitario della nostra regione è impegnato con enorme sforzo sui diversi fronti della lotta al Covid, dall'avvio delle nuove fasi della campagna di vaccinazione (4.196in 27 minuti conaperte alle 18) agli screening sulla popolazione, dal tracciamento ai reparti degli ospedali, ma non solo. In tutto questo il progetto Territori Sicuri prosegue e si rafforza sempre di più, ormai senza giorni di interruzione. L'obiettivo è individuare i positivi, soprattutto asintomatici, e contrastare il diffondersi dell'epidemia". Lo afferma l'assessore regionale alla Sanità della, Simone, in un post su Facebook. In queste ore, ricorda, il progetto di ...