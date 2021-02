Coronavirus | aggiornamento del piano vaccini | ecco le priorità

Leggi su dailynews24

(Di martedì 9 febbraio 2021) La campagna vaccinale in Italia, seppur con lentamente, procede raggiungendo più di due milioni di persone vaccinate tra operatori sanitari, anziani ultra 80enni e operatori nelle case di riposo. Per la seconda fase delle vaccinazioni, ilnazionale è stato aggiornato e il documento verrà discusso in Conferenza Stato-Regioni:cosa prevede.DELL'articolo