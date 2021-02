Coronavirus | 10 630 nuovi casi e 422 decessi in 24 ore

(Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 10.630 idiin Italia nelle ultime 24 ore in crescita rispetto ai 7.970 di ieri, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute. Crescita significativa dei, da 307 a 422.Resta stabile l’indice di positività al 5,5%. I guariti sono 15.827 mentre prosegue la discesa degli attualmente positivi che calano di 5.637 unità attestandosi a 413.967. Dagli ospedali si evidenzia, per quanto riguarda i ricoverati nei reparti ordinari, che questi decrescono di 15 pazienti, con un numero totale di 19.512. Stabili le terapie intensive a 2.143 ricoverati con 146ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 392.312 persone. La regione che registra il maggior numero diè la Lombardia (1.625), seguita da Campania (1.274) e da ...

Commenta per primo Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenzain Italia: sono 10.i nuovi casi a fronte di 274.263 tamponi eseguiti, con l'indice di positività in calo al 3,9% (ieri 5,5%). 422 i morti nelle ultime 24 ore, cala il conto dei ...I dati della Protezione civile pubblicati dal ministero della salute. L'indice di positività scende al 3,9% Sono 10.i contagi dain Italia oggi, 9 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 422 morti, un ...Per quanto riguarda i contagi, la Regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia: 1.625 su 29.479 test, per un tasso di positività del 5,5%.Il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza per la provincia di Salerno su proposta di Giuseppe Conte ...