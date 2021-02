Coppia scomparsa a Bolzano, ritrovato un corpo nell'Adige: potrebbe essere il marito (Di martedì 9 febbraio 2021) I vigili del fuoco hanno recuperato dall’Adige un corpo. Si dovrebbe trattare della salma di Peter Neumair . Il ritrovamento è stato fatto ad Ora, a poca distanza da dove il fiume sabato scorso aveva... Leggi su feedpress.me (Di martedì 9 febbraio 2021) I vigili del fuoco hanno recuperato dall’un. Si dovrebbe trattare della salma di Peter Neumair . Il ritrovamento è stato fatto ad Ora, a poca distanza da dove il fiume sabato scorso aveva...

mattinodinapoli : #coppia scomparsa, trovato un altro corpo nell'Adige: forse è quello di Peter Neumair - TelevideoRai101 : Coppia scomparsa,trovato corpo in Adige - Agenzia_Italia : Individuato un corpo nell'Adige, potrebbe essere quello di Peter Neumair - ilriformista : Sabato scorso il ritrovamento del cadavere di Laura Perselli. La coppia è scomparsa a inizio gennaio. Indagato per… - graziacludi : RT @repubblica: ?? Coppia scomparsa a Bolzano, recuperato un secondo corpo nell'Adige. Potrebbe essere il padre di Benno, in carcere per omi… -