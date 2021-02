Coppa Italia, Juventus-Inter e Atalanta-Napoli valgono la finale. Diretta TV su Rai 1 (Di martedì 9 febbraio 2021) Juventus-Inter La Coppa Italia 2020/2021 sta per conoscere le due squadre che il prossimo 19 maggio si contenderanno la vittoria finale. Si gioca il ritorno delle semifinali tra Juventus e Inter e tra Atalanta e Napoli, in Diretta TV oggi e domani su Rai 1. Coppa Italia: il programma TV delle semifinali di ritorno Dopo il 2 a 1 dell’andata in favore dei bianconeri, all’Allianz Stadium di Torino va in scena questa sera Juventus-Inter. Fischio d’inizio alle 20.45, con la telecronaca affidata alla voce di Alberto Rimedio, supportato in postazione di commento tecnico da Antonio Di Gennaro. Ad Alessandro Antinelli e Marco Tardelli lo studio realizzato ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 9 febbraio 2021)La2020/2021 sta per conoscere le due squadre che il prossimo 19 maggio si contenderanno la vittoria. Si gioca il ritorno delle semifinali trae tra, inTV oggi e domani su Rai 1.: il programma TV delle semifinali di ritorno Dopo il 2 a 1 dell’andata in favore dei bianconeri, all’Allianz Stadium di Torino va in scena questa sera. Fischio d’inizio alle 20.45, con la telecronaca affidata alla voce di Alberto Rimedio, supportato in postazione di commento tecnico da Antonio Di Gennaro. Ad Alessandro Antinelli e Marco Tardelli lo studio realizzato ...

