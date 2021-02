Coppa Italia, Juventus-Inter: Conte con Lu-La, Pirlo con CR7 e Kulusevski. Le formazioni ufficiali (Di martedì 9 febbraio 2021) Alle ore 20,45 la sfida tra Juventus e Inter.All'Allianz Stadium i bianconeri sfideranno i nerazzurri nella gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Le formazioni ufficiali del match.Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte. Leggi su mediagol (Di martedì 9 febbraio 2021) Alle ore 20,45 la sfida tra.All'Allianz Stadium i bianconeri sfideranno i nerazzurri nella gara valida per il ritorno delle semifinali di. Ledel match.(4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi;, Ronaldo. Allenatore:(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro. Allenatore:

Inter : ?? | ARBITRO Sarà Mariani l'arbitro di #JuventusInter in Coppa Italia ?? - Gazzetta_it : #Buffon, la Procura non procede per la presunta #bestemmia al gol di #Lautaro #Juventus - acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e approdano in f… - FlowerM91459788 : @juventusfcid BUONASERATA , CAMPIONI ! E' tempo di Coppa Italia ! .... Un grosso in bocca al LUPO , CAMPIONI ! - NapoliCalciogol : PROBABILI FORMAZIONI – Coppa Italia, ritorno semifinali LIVE: stasera Juventus-Inter, Eriksen dal 1' -