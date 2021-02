Coppa Italia, Inter: Eriksen verso una maglia da titolare (Di martedì 9 febbraio 2021) Christian Eriksen dovrebbe partire titolare questa sera in Juventus-Inter. Il danese prenderebbe il posto dello squalificato Arturo Vidal Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, Christian Eriksen dovrebbe partire titolare questa sera in Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Se così fosse, il danese verrebbe preferito a Roberto Gagliardini e Stefano Sensi e prenderebbe il posto dello squalificato Arturo Vidal come mezz’ala mentre Marcelo Brozovic agirebbe come regista. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Christiandovrebbe partirequesta sera in Juventus-. Il danese prenderebbe il posto dello squalificato Arturo Vidal Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, Christiandovrebbe partirequesta sera in Juventus-, semifinale di ritorno di. Se così fosse, il danese verrebbe preferito a Roberto Gagliardini e Stefano Sensi e prenderebbe il posto dello squalificato Arturo Vidal come mezz’ala mentre Marcelo Brozovic agirebbe come regista. Leggi su Calcionews24.com

