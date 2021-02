Coppa Italia, i tabù da sfatare di Cristiano Ronaldo e Lukaku (Di martedì 9 febbraio 2021) Juventus-Inter sarà inevitabilmente la sfida fra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, entrambi alla ricerca di un gol per migliorare le rispettive statistiche Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku sono i protagonisti più attesi della semifinale di Coppa Italia fra Juventus e Inter. Entrambi hanno dei tabù da sfatare. Cristiano Ronaldo, infatti, ha segnato quattro gol in nove sfide contro l’Inter in carriera, tuttavia nessuno di questi è arrivato allo Stadium: tre al Meazza tra Serie A e Coppa Italia e una all’Old Trafford con il Manchester United in Champions League. Dal suo arrivo all’Inter, invece, Romelu Lukaku non ha né trovato il gol né ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Juventus-Inter sarà inevitabilmente la sfida frae Romelu, entrambi alla ricerca di un gol per migliorare le rispettive statistichee Romelusono i protagonisti più attesi della semifinale difra Juventus e Inter. Entrambi hanno deida, infatti, ha segnato quattro gol in nove sfide contro l’Inter in carriera, tuttavia nessuno di questi è arrivato allo Stadium: tre al Meazza tra Serie A ee una all’Old Trafford con il Manchester United in Champions League. Dal suo arrivo all’Inter, invece, Romelunon ha né trovato il gol né ...

