Coppa Italia | c’è Juventus-Inter | le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Juventus-Inter, semifinale di ritorno della Coppa Italia Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino dove tra poco meno di un'ora Juventus e Inter si affronteranno nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. Nel match di andata a San Siro vittoria bianconera per 2 a 1. Da pochi minuti i due allenatori, Andrea Pirlo e Antonio Conte, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Juventus-Inter, eccole: Juventus (4-4-1-1): 77 Buffon; 13 Danilo, 28 Demiral, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 16 Cuadrado, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi; 44 Kulusevski; 7 C. Ronaldo.A disposizione: 1 Szczesny, 31 Pinsoglio, ...

