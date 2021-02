Coppa Italia, Atalanta-Napoli: probabili formazioni, diretta tv e le ultime (Di martedì 9 febbraio 2021) È tutto in bilico nell’altra semifinale della Coppa Italia, il secondo torneo più importante dl movimento calcistico Italiano. Dopo il pareggio a reti bianche archiviato al Diego Armando Maradona, Atalanta e Napoli si ritrovano di fronte al Gewiss Stadium per il secondo atto, ultimi novanta minuti, che apriranno le porte della finalissima ad una delle due contendenti. I padroni di casa guidati da Gian Piero Gasperini hanno vinto una volta questa competizione e due edizioni fa (2018/19) si sono arresi in finale alla Lazio, mente gli ospiti di Gennaro Gattuso sono i campioni in carica della competizione avendo trionfato nella 73a edizione dello scorso anno piegando la resistenza della Juventus dopo la lotteria dei calci di rigore. Due società, stessa voglia di tornare all’atto finale: ecco le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) È tutto in bilico nell’altra semifinale della, il secondo torneo più importante dl movimento calcisticono. Dopo il pareggio a reti bianche archiviato al Diego Armando Maradona,si ritrovano di fronte al Gewiss Stadium per il secondo atto, ultimi novanta minuti, che apriranno le porte della finalissima ad una delle due contendenti. I padroni di casa guidati da Gian Piero Gasperini hanno vinto una volta questa competizione e due edizioni fa (2018/19) si sono arresi in finale alla Lazio, mente gli ospiti di Gennaro Gattuso sono i campioni in carica della competizione avendo trionfato nella 73a edizione dello scorso anno piegando la resistenza della Juventus dopo la lotteria dei calci di rigore. Due società, stessa voglia di tornare all’atto finale: ecco le ...

