Conti correnti: classifica banche Altroconsumo, ecco le meno care (Di martedì 9 febbraio 2021) Il costo dei Conti correnti per le famiglie italiane aumenta nel 2021, a fronte invece di una minore trasparenza sulle commissioni. È il quadro piuttosto amaro che emerge dalle analisi e dalle classifiche di Altroconsumo riportate da L’Economia del Corriere della Sera su questi prodotti bancari. Per capire sin da subito l’andamento dei prezzi a salire è sufficiente analizzare la media di costo dei 10 Conti correnti più convenienti secondo Altroconsumo, che cresce del 22%, in una forbice di costo compresa tra 111 e 136 euro annui, raffrontando le analisi di maggio 2019. Stabili a 29 euro i Conti correnti online per le famiglie, così come i Conti correnti per i pensionati (127 euro classici, 31 quelli online) e per i ... Leggi su risparmioggi (Di martedì 9 febbraio 2021) Il costo deiper le famiglie italiane aumenta nel 2021, a fronte invece di una minore trasparenza sulle commissioni. È il quadro piuttosto amaro che emerge dalle analisi e dalle classifiche diriportate da L’Economia del Corriere della Sera su questi prodotti bancari. Per capire sin da subito l’andamento dei prezzi a salire è sufficiente analizzare la media di costo dei 10più convenienti secondo, che cresce del 22%, in una forbice di costo compresa tra 111 e 136 euro annui, raffrontando le analisi di maggio 2019. Stabili a 29 euro ionline per le famiglie, così come iper i pensionati (127 euro classici, 31 quelli online) e per i ...

