Conte torna ma da parlamentare: sarà candidato alle suppletive di Siena (Di martedì 9 febbraio 2021) Giuseppe Conte si assicura un posto in Parlamento. Infatti sarà candidato alle elezioni suppletive della Camera, nel collegio uninominale di Siena, per il seggio lasciato vacante dall’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, che si è dimesso da deputato del Pd a novembre scorso dopo essere stato eletto presidente di Unicredit. La data per il voto non c’è. Toccherà a Mario Draghi indicarla. Anche se lo stesso Conte aveva fissato le urne aperte entro il 31 marzo. Dopo essere stato due volte premier, l’avvocato del Popolo si prepara a diventare onorevole. Il collegio 12 della Toscana (Siena e 35 Comuni del circondario) è abbordabile. Conte ne ha parlato con Di Maio e Grillo, poi ha sottoposto la questione a Goffredo Bettini, che ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 9 febbraio 2021) Giuseppesi assicura un posto in Parlamento. Infattielezionidella Camera, nel collegio uninominale di, per il seggio lasciato vacante dall’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, che si è dimesso da deputato del Pd a novembre scorso dopo essere stato eletto presidente di Unicredit. La data per il voto non c’è. Toccherà a Mario Draghi indicarla. Anche se lo stessoaveva fissato le urne aperte entro il 31 marzo. Dopo essere stato due volte premier, l’avvocato del Popolo si prepara a diventare onorevole. Il collegio 12 della Toscana (e 35 Comuni del circondario) è abbordabile.ne ha parlato con Di Maio e Grillo, poi ha sottoposto la questione a Goffredo Bettini, che ...

fattoquotidiano : Il governo Draghi non è ancora nato e rischia già di spaccarsi proprio sul tema che ha provocato la caduta del Cont… - repubblica : Giuseppe Conte torna prof all'università di Firenze, il rettore: 'Ha dimostrato competenza e statura morale' - Giorgiolaporta : #CONTE non è più il Capo del #Governo italiano. Quello che puntava il dito e faceva i nomi di #Meloni e #Salvini da… - niallvsea : draghi ci vuole far stare a scuola fino al 30 giugno? siete seri? conte ndo cazzo stai torna qui - fedezic : Stasera #JuveInter, ritorno delle semifinali di #CoppaItalia. In questo tour de force di febbraio Pirlo sta facendo… -