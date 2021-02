Conte: «L’Inter ha fatto il massimo. Agnelli? Serve più rispetto dalla Juventus» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Antonio Conte, allenatore delL’Inter, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta subita in Coppa Italia contro la Juventus: le sue parole Antonio Conte, allenatore delL’Inter, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta subita in Coppa Italia contro la Juventus. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 LA GARA – «Avremmo dovuto concretizzare delle situazioni. Si sono viste due squadre che hanno combattuto fino alla fine. Abbiamo pagato dazio per l’andata per alcuni regali che abbiamo fatto. Fino alla fine abbiamo cercato di far gol perché sapevamo che sarebbero andati in difficoltà. Dispiace, son partite che si giocano sui 180 minuti. Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti». DIVERBIO CON ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Antonio, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta subita in Coppa Italia contro la: le sue parole Antonio, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta subita in Coppa Italia contro la. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 LA GARA – «Avremmo dovuto concretizzare delle situazioni. Si sono viste due squadre che hanno combattuto fino alla fine. Abbiamo pagato dazio per l’andata per alcuni regali che abbiamo. Fino alla fine abbiamo cercato di far gol perché sapevamo che sarebbero andati in difficoltà. Dispiace, son partite che si giocano sui 180 minuti. Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti». DIVERBIO CON ...

