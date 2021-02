Consultazioni | Zingaretti | «Su chi farà parte del governo ci rimettiamo a Draghi» Meloni «No alla fiducia | ma valutiamo dossier» – La diretta

(Di martedì 9 febbraio 2021) È una giornata cruciale per Mario, presidente del consiglio incaricato che oggi, 9 febbraio, chiude il secondo giro diin vista della formazione del. Alle 11 c’è stato l’incontro con il gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico, per proseguire poi con Liberi Uguali, Italia Viva-Partito socialista italiano e Fratelli d’Italia. Dopo la pausa pranzo il rush finale con Partito democratico, Forza Italia e Udc, Lega e Movimento 5 Stelle. Chiuse le, andrà risolto il nodo della squadra di. Quindisalirà al Quirinale, prima dell’eventuale giuramento e del voto di, entro la fine della settimana. Nel suo programma, stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, massima priorità a vaccini, scuola, lavoro, ...

man29ny : RT @Pinucci63757977: Consultazioni Pd Zingaretti: 'Ringraziamo il professor Draghi.... siamo entusiasti...siamo d'accordo'. C'era una volta… - VittorioCocive1 : RT @beabri: Nessuna discussione su temi e proposte, Meloni che parla di una '#flaxtax progressiva', Salvini diventato il più europeista deg… - AndreaMarano11 : RT @beabri: Nessuna discussione su temi e proposte, Meloni che parla di una '#flaxtax progressiva', Salvini diventato il più europeista deg… - Urginea : RT @beabri: Nessuna discussione su temi e proposte, Meloni che parla di una '#flaxtax progressiva', Salvini diventato il più europeista deg… - ollie_bis : RT @beabri: Nessuna discussione su temi e proposte, Meloni che parla di una '#flaxtax progressiva', Salvini diventato il più europeista deg… -

Ultime Notizie dalla rete : Consultazioni Zingaretti

Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, al termine dellecon il premier incaricato Mario Draghi. 'Questo è l'atteggiamento più corretto per chi come noi vuole che il ...Lo dice il segretario Pd Nicoladopo lecol premier incaricato Mario Draghi. 15.48,: molto soddisfatti da linee guida. 'Siamo veramente molto soddisfatti per le ...Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo le consultazioni con Mario Draghi. 16.36. Alla Camera breve saluto tra Grillo e Zingaretti. Breve saluto alla Camera, a quanto si apprende, ...Si vota a fine maggio, coinvolti tutti i comuni senesi esclusi quelli della Valdelsa e più cinque della Valdichiana aretina. La tornata serve a sostituire Pier Carlo Padoan, che ha abbandonato la Came ...