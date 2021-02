fattoquotidiano : Consultazioni, ultimo giorno di colloqui tra Draghi e i principali partiti: la diretta tv - Noovyis : (Consultazioni, ultimo giorno di colloqui tra Draghi e i principali partiti: la diretta tv) Playhitmusic - - Open_gol : ?? Cronaca di una giornata cruciale - neifatti : Crisi di Governo, ultimo giorno di consultazioni - CentroStudi_EL : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #9febbraio. Tra i temi: ??#Draghi inizia a parlare del programma; ??Al via l’ultimo g… -

Ultime Notizie dalla rete : Consultazioni ultimo

Il Sole 24 ORE

E su quest'fronte rivedere il calendario scolastico - per fare recuperare ai ragazzi il ... Nel secondo giro di, che iniziato ieri con i piccoli si concluderà oggi con i big, l'ex ...Il premier incaricato Mario Draghi avanza verso la meta del suo governo: oggi dalle 11 avrà un fondamentalegiro dicon i grandi partiti e domani vedrà le parti sociali. Poi, presumibilmente dopo aver aspettato giovedì l'esito del voto degli iscritti M5s, salirà al Colle al sciogliere ...Il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, è arrivato poco fa a Montecitorio per la seconda giornata del secondo giro di consultazioni con le forze ...Dopo i partiti più piccoli che ieri hanno inaugurato il secondo giro di consultazioni dal presidente incaricato Mario Draghi, oggi tornano a Palazzo Chigi i grandi. Governo Draghi: al via il secondo g ...