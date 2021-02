Consultazioni | si chiude il secondo round con i partiti Sì da Italia viva e Leu

Corriere : Oggi si chiude il secondo giro di consultazioni. Berlusconi presente - Agenzia_Ansa : Dal #Quirinale moderato ottimismo sulla possibilità di una soluzione della crisi, apprezzate le parole pronunciate… - Agenzia_Ansa : Beppe Grillo in arrivo a Roma nelle prossime ore #draghi #governo @beppe_grillo #ANSA - mariamacina : RT @Corriere: Oggi si chiude il secondo giro di consultazioni. Berlusconi presente - infoitinterno : Governo, Draghi chiude il secondo giro di consultazioni. Leu conferma il sì, in corso l'incontro con Renzi -

Ultime Notizie dalla rete : Consultazioni chiude

Liberi e Uguali auspica possa proseguire l'esperienza di programma e alleanza con Pd e M5s. Domani l'incontro con le parti sociali ed enti localiDraghi nell'ambito delle, insieme al Presidente dei ANCI Antonio Decaro e al Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini., il calendario di oggi ore 11/11.Mario Draghi, all secondo giorno di consultazioni, incontra nuovamente i partiti per cercare di fare il punto sulla nuova maggioranza.Consultazioni, seconda giornata per Mario Draghi. Dopo l'avvio del nuovo giro di incontri per la formazione del nuovo governo ieri, oggi il premier incaricato sarà a colloquio con i 'big' della politi ...