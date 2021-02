Consultazioni di governo oggi: Draghi vede i big. La diretta (Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo giorno del nuovo round di Consultazioni per il premier incaricato Mario Draghi , impegnato a finire i colloqui con i gruppi parlamentari per formare il nuovo governo . Il primo incontro della ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo giorno del nuovo round diper il premier incaricato Mario, impegnato a finire i colloqui con i gruppi parlamentari per formare il nuovo. Il primo incontro della ...

Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - Agenzia_Ansa : #Draghi ai partiti: 'Il futuro governo dovrà rimodulare il calendario scolastico dell'anno in corso, per recuperare… - VittorioSgarbi : #consultazioni Come sempre siamo stati colpiti dalla lucidità della visione di un presidente che indica come primo… - GRACEMERCURY46 : @petergomezblog CHE 'SANTA' PROCESSIONE... GRILLO, ZINGARETTI, RENZI, MELONI, SALVINI... E ADESSO: LUI !!! IL PLURI… - BufaloEma : @borghi_claudio La cosa migliore sarebbe un bluff della meloni che oggi dalle consultazioni se ne esce con una aper… -