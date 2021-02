Consultazioni, Berlusconi superstar (Di martedì 9 febbraio 2021) Alle 15.36 una Volkswagen Passat grigio scuro varca l’ingresso numero 8 di Montecitorio. I vetri posteriori sono oscurati. Dietro, nel sedile opposto a quello del conducente, è seduto Silvio Berlusconi. È il giorno del grande ritorno del presidente di Forza Italia nel palazzo della politica. Al tavolo che conta di più, quello delle Consultazioni con Mario Draghi. Berlusconi scende dalla macchina, ferma nel garage al piano terra, e si avvicina all’uscio del portone. Abbassa per qualche istante la mascherina Ffp2 già un po’ allentata sotto il naso. Sorride. Un cordone di una ventina tra poliziotti e carabinieri stringe lontano almeno cinquanta tra cameraman e fotografi. La mano alzata per salutare, lo scroscio dei flash che scattano. Berlusconi scena due. Pochi minuti dopo. Il tempo di prendere l’ascensore per salire ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Alle 15.36 una Volkswagen Passat grigio scuro varca l’ingresso numero 8 di Montecitorio. I vetri posteriori sono oscurati. Dietro, nel sedile opposto a quello del conducente, è seduto Silvio. È il giorno del grande ritorno del presidente di Forza Italia nel palazzo della politica. Al tavolo che conta di più, quello dellecon Mario Draghi.scende dalla macchina, ferma nel garage al piano terra, e si avvicina all’uscio del portone. Abbassa per qualche istante la mascherina Ffp2 già un po’ allentata sotto il naso. Sorride. Un cordone di una ventina tra poliziotti e carabinieri stringe lontano almeno cinquanta tra cameraman e fotografi. La mano alzata per salutare, lo scroscio dei flash che scattano.scena due. Pochi minuti dopo. Il tempo di prendere l’ascensore per salire ...

