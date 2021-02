Consensi unanimi da pubblico e critica per «Lei Mi Parla Ancora» su Sky Cinema (Di martedì 9 febbraio 2021) Un’accoglienza a dir poco calorosa per il nuovo film Sky Original “Lei mi Parla Ancora” diretto da Pupi Avati, che ha esordito ieri sera su Sky Cinema con un ascolto di 367 mila spettatori medi, attestandosi come... Leggi su digital-news (Di martedì 9 febbraio 2021) Un’accoglienza a dir poco calorosa per il nuovo film Sky Original “Lei mi” diretto da Pupi Avati, che ha esordito ieri sera su Skycon un ascolto di 367 mila spettatori medi, attestandosi come...

demian_yexil : RT @Raffael31870221: >>altre soluzioni diverse ora non ci sono “ Come riferisce il Fatto Quotidiano, il discorso di Conte ha raccolto appl… - Marotta14Mauro : RT @Raffael31870221: >>altre soluzioni diverse ora non ci sono “ Come riferisce il Fatto Quotidiano, il discorso di Conte ha raccolto appl… - Giusepp66890796 : RT @Raffael31870221: >>altre soluzioni diverse ora non ci sono “ Come riferisce il Fatto Quotidiano, il discorso di Conte ha raccolto appl… - Raffael31870221 : >>altre soluzioni diverse ora non ci sono “ Come riferisce il Fatto Quotidiano, il discorso di Conte ha raccolto a… - hoppericiona : RT @lara93: @dinoserpe @fleinaudi Economia pura! Comunque personalmente ho sempre diffidato dei salvatori della patria e dei consensi unani… -