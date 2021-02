Congedo straordinario Covid: è possibile fare la domanda online (Di martedì 9 febbraio 2021) Con il messaggio 515 del 5 febbraio 2021, l'INPS ha reso noto che è ora disponibile la procedura per le domande telematiche per coloro che hanno diritto di richiedere il Congedo straordinario Covid. Questo è previsto dal Decreto Ristori e riguarda i lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio convivente che è stato interessato dallo stop della didattica in presenza a partire dal 9 novembre 2020. Chi può richiedere il Congedo straordinario Covid Il Congedo Covid-19 riguarda genitori lavoratori dipendenti sia pubblici che privati che hanno un figlio minore di 14 anni che frequenti la seconda o la terza classe delle scuole secondarie di primo grado all'interno di una zona rossa dell'Italia. Nello specifico, il diritto di Congedo ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 febbraio 2021) Con il messaggio 515 del 5 febbraio 2021, l'INPS ha reso noto che è ora disponibile la procedura per le domande telematiche per coloro che hanno diritto di richiedere il. Questo è previsto dal Decreto Ristori e riguarda i lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio convivente che è stato interessato dallo stop della didattica in presenza a partire dal 9 novembre 2020. Chi può richiedere ilIl-19 riguarda genitori lavoratori dipendenti sia pubblici che privati che hanno un figlio minore di 14 anni che frequenti la seconda o la terza classe delle scuole secondarie di primo grado all'interno di una zona rossa dell'Italia. Nello specifico, il diritto di...

InpasPatronato : Congedo straordinario genitori dipendenti con figli in DAD: invia domanda - fisacvda : RT @Patronato_Inca: Congedo Covid per didattica a distanza: al via le domande: L'Inps comunica il rilascio della procedura per la compilazi… - QuoSicurezza : Inps, procedura congedo straordinario lavoratori dipendenti per chiusura scuole - Pino__Merola : Congedo straordinario per DAD, ok alla presentazione delle domande - anna30048679 : RT @INPS_it: #InpsComunica #Congedo straordinario #COVID19 per #DAD. La domanda può riguardare periodi di sospensione antecedenti alla data… -