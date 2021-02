Congedo per sospensione didattica in presenza: come fare domanda online (Di martedì 9 febbraio 2021) È stato reso disponibile sul sito dell’INPS il servizio per richiedere il Congedo straordinario in caso di sospensione della didattica in presenza. Si ricorda, al riguardo, che la possibilità di utilizzare il predetto istituto è stato introdotto dall’art. 22-bis del D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni in L. n. 176/2020. La domanda, in particolare, può essere presentata esclusivamente in modalità telematica e può riguardare anche periodi di sospensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020. A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 515 del 5 febbraio 2021. Mediante tale documento di prassi è stato comunicato il rilascio della procedura per la presentazione delle relative domande. Calendario pagamenti Inps Febbraio ... Leggi su leggioggi (Di martedì 9 febbraio 2021) È stato reso disponibile sul sito dell’INPS il servizio per richiedere ilstraordinario in caso didellain. Si ricorda, al riguardo, che la possibilità di utilizzare il predetto istituto è stato introdotto dall’art. 22-bis del D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni in L. n. 176/2020. La, in particolare, può essere presentata esclusivamente in modalità telematica e può riguardare anche periodi diantecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020. A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 515 del 5 febbraio 2021. Mediante tale documento di prassi è stato comunicato il rilascio della procedura per la presentazione delle relative domande. Calendario pagamenti Inps Febbraio ...

Pino__Merola : Congedo straordinario per DAD, ok alla presentazione delle domande - MilaniRo_HR : Congedo papà obbligatorio per il 2021, quanto dura e come richiederlo: - anna30048679 : RT @INPS_it: #InpsComunica #Congedo straordinario #COVID19 per #DAD. La domanda può riguardare periodi di sospensione antecedenti alla data… - zoethecomfort : @Gaemon11 @Valerrimo @lauraboldrini L’ironia su certi argomenti è inopportuna. Fammi un esempio di una cosa concre… - salvatoreblanc7 : RT @INPS_it: #InpsComunica #Congedo straordinario #COVID19 per #DAD. La domanda può riguardare periodi di sospensione antecedenti alla data… -