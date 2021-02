Confindustria | Barone | “Complimenti al presidente Vigorito per la scelta della squadra”

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Barone

Il Tirreno

L'aggiudicazione dei lavori è salutata con soddisfazione daToscana Nord, di cui ... la sua famiglia, Joee la squadra della Fiorentina, inoltre anche lo studio Archea che ha ...... Maria Luisa Faro, Giorgio Lovecchio, l'europarlamentare Mario Furore e la consigliera Rosa. ... il presidente dell'Asi Agostino De Paolis; il presidente reggente diEliseo Zanasi; ...Benevento – “Complimenti al presidente Vigorito per aver costruito una squadra con le migliori energie dell’imprenditoria sannita”. Così il presidente dell’Asi sannita Luigi Barone a proposito della p ...Il presidente della Fiorentina: «Ho scelto un ragazzo calabrese come me». Ma l’imprenditore tifa per il Milan... Quando il padre lo ha visto firmare il contratto davanti al presidente della Fiorentina ...