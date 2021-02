Condannato ex guardiano del lager di Berlino complice di 3mila omicidi. Per i sopravvissuti è “l’esempio che la giustizia non ha scadenza” (Di martedì 9 febbraio 2021) Un uomo di 100 anni è stato incriminato in Germania di complicità in 3.518 omicidi per essere stato guardiano del campo di concentramento nazista di Sachsenhausen, vicino Berlino. La procura della città Neurupping ha confermato l’incriminazione all’agenzia stampa tedesca Dpa, precisando che l’uomo è in grado di seguire il processo, malgrado l’età avanzata. “Per gli anziani sopravvissuti dei campi di concentramento e di sterminio, questo processo è un esempio troppo importante del fatto che la giustizia non abbia data di scadenza“, ha detto Christoph Heubner, vice presidente del comitato internazionale dei sopravvissuti di Auschwitz. Più di 200mila persone sono morte fra il 1936 e il 1945 a Sachsenhausen, vittime della fame, i maltrattamenti, il lavoro forzato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Un uomo di 100 anni è stato incriminato in Germania di complicità in 3.518per essere statodel campo di concentramento nazista di Sachsenhausen, vicino. La procura della città Neurupping ha confermato l’incriminazione all’agenzia stampa tedesca Dpa, precisando che l’uomo è in grado di seguire il processo, malgrado l’età avanzata. “Per gli anzianidei campi di concentramento e di sterminio, questo processo è un esempio troppo importante del fatto che lanon abbia data di“, ha detto Christoph Heubner, vice presidente del comitato internazionale deidi Auschwitz. Più di 200mila persone sono morte fra il 1936 e il 1945 a Sachsenhausen, vittime della fame, i maltrattamenti, il lavoro forzato, ...

Noovyis : (Condannato ex guardiano del lager di Berlino complice di 3mila omicidi. Per i sopravvissuti è “l’esempio che la gi… - GiorgioAntonel1 : RT @fattoquotidiano: Condannato ex guardiano del lager di Berlino complice di 3mila omicidi. Per i sopravvissuti è “l’esempio che la giusti… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Condannato ex guardiano del lager di Berlino complice di 3mila omicidi. Per i sopravvissuti è “l’esempio che la giusti… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Condannato ex guardiano del lager di Berlino complice di 3mila omicidi. Per i sopravvissuti è “l’esempio che la giusti… - fattoquotidiano : Condannato ex guardiano del lager di Berlino complice di 3mila omicidi. Per i sopravvissuti è “l’esempio che la giu… -