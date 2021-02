Concorso straordinario: ci sono i primi risultati a Bolzano e Trento [AGGIORNATO con Trento A050] (Di martedì 9 febbraio 2021) Concorso straordinario per il ruolo: mentre nel resto d'Italia le correzioni da remoto delle prove finora svolte, sono ancora in divenire a Bolzano e Trento continuano ad arrivare i risultati. Ne avevamo dato comunicazione ai primi di dicembre, adesso i risultati di altre classi di Concorso e quelle di Trento. L'articolo Concorso straordinario: ci sono i primi risultati a Bolzano e Trento AGGIORNATO con Trento A050 . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 febbraio 2021)per il ruolo: mentre nel resto d'Italia le correzioni da remoto delle prove finora svolte,ancora in divenire acontinuano ad arrivare i. Ne avevamo dato comunicazione aidi dicembre, adesso idi altre classi die quelle di. L'articolo: cicon

orizzontescuola : Concorso straordinario: ci sono i primi risultati a Bolzano e Trento [AGGIORNATO con risultati Trento A050] - iusfarma : Tieniti sempre aggiornato sulle novità in materia di Diritto Farmaceutico, Concorso Straordinario, Farmacia. Visita… - Carmela_oltre : @giuliocavalli Sarebbe buono in questo momento decidere anche di rimandare all'estate il concorso straordinario del… - TecnicaScuola : Concorso straordinario, tampone sì o no? Ancora nessuna indicazione ufficiale -- - TecnicaScuola : Concorso straordinario per il ruolo, con la sua ripresa si teme per i contagi -- -