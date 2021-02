Concorso Polizia Penitenziaria: la voce dei 205 idonei assumibili a costo zero ma lasciati a casa (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo le polemiche nate rispetto al “Concorso per il reclutamento di un numero complessivo di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato”, indetto nel Maggio del 2017, anche altri ragazzi hanno voluto far sentire la propria voce. Questa volta si tratta dei ragazzi che hanno partecipato al “Concorso a 754 posti di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria maschile e femminile”, elevato poi a 938 posti e indetto l’11 febbraio 2019, quasi due anni fa. Leggi anche: Gli aspiranti poliziotti che non possono realizzare il loro sogno a causa di una ‘modifica postuma’ al Bando di Concorso Gli idonei non vincitori Ben 205 ragazzi hanno superato sia quiz che le visite mediche, ma non sono rientrati nei posti assegnati pur essendo idonei. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo le polemiche nate rispetto al “per il reclutamento di un numero complessivo di 1148 Allievi Agenti delladi Stato”, indetto nel Maggio del 2017, anche altri ragazzi hanno voluto far sentire la propria. Questa volta si tratta dei ragazzi che hanno partecipato al “a 754 posti di allievo agente del Corpo dimaschile e femminile”, elevato poi a 938 posti e indetto l’11 febbraio 2019, quasi due anni fa. Leggi anche: Gli aspiranti poliziotti che non possono realizzare il loro sogno a causa di una ‘modifica postuma’ al Bando diGlinon vincitori Ben 205 ragazzi hanno superato sia quiz che le visite mediche, ma non sono rientrati nei posti assegnati pur essendo. ...

