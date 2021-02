Comune Roma: pubblicato bando gara per servizio ristorazione scuola (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – È stato pubblicato, sul portale TuttoGare di Roma Capitale, il nuovo bando per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale, in conformita’ ai parametri di sostenibilita’ ambientale di cui al D.M. 10 marzo 2020. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Roma. La gara e’ incentrata sulla qualita’, sulla sensibilizzazione verso una corretta cultura dell’alimentazione ispirata ai principi della dieta mediterranea, sulla diffusione del concetto di multiculturalita’, sul sostegno di modelli produttivi e distributivi a basso impatto ambientale, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021)– È stato, sul portale TuttoGare diCapitale, il nuovoper l’affidamento deldiscolastica nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio diCapitale, in conformita’ ai parametri di sostenibilita’ ambientale di cui al D.M. 10 marzo 2020. E’ quanto si legge in una nota deldi. Lae’ incentrata sulla qualita’, sulla sensibilizzazione verso una corretta cultura dell’alimentazione ispirata ai principi della dieta mediterranea, sulla diffusione del concetto di multiculturalita’, sul sostegno di modelli produttivi e distributivi a basso impatto ambientale, ...

