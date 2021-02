Come fare educazione civica Digitale: dagli ambienti digitali alle fake news, dal Sexting alla netiquette. Corso online (Di martedì 9 febbraio 2021) Corso di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 febbraio 2021)di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016 L'articolo .

meb : Come Italia Viva abbiamo sempre dato priorità agli interesse del Paese. E continueremo a farlo. A Draghi la respons… - chetempochefa : “Da Presidente bisogna riconoscere che non si è in grado di fare tutto come si vorrebbe, però si può fare molto.”… - marcodimaio : Rivendicare il merito di avere Mario #Draghi premier è ormai sport nazionale. Fa sorridere sentirlo fare da chi fi… - MichelaGuazzar2 : RT @fastpettre: Comunque NESSUNO ha notato che Pier prima di andare in studio per fare la buffonata con Concetta, ha baciato Giuli come per… - Livia_DiGioia : RT @pdnetwork: Come democratiche e democratici, ci teniamo a fare le nostre condoglianze a @emanuelefiano, che ha purtroppo perso sua madre… -