"Colpiti da due virus". Covid, emergenza varianti: un nuovo ricovero ogni ora

Le varianti del Covid stanno mettendo in ginocchio il Centro Italia. È in particolare l'Umbria a vivere una situazione complicata, dopo che sono identificati sul territori regionale casi di contagio collegati alle mutazioni cosiddette inglese e brasiliana di Sars-Cov-2. Per questo, la presidente della Regione, Donatella Tesei, già sabato ha firmato una ordinanza con la quale ha istituito la zona rossa in oltre cinquanta comuni della provincia di Perugia e in altri sei della provincia di Terni, con l'obiettivo di arrestare l'avanzata del virus, che comincia a fare paura. Un provvedimento che interessa 675mila cittadini. Secondo gli ultimi dati pubblicati sul sito della Regione, arrivano a 500 i ricoverati negli ospedali umbri, ben 16 in più di ieri, quando era stato toccato il primo record per numero di posti letto occupati, 77 dei ...

