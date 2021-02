Cluster nel campo rom di Castel Romano | montano le polemiche | adesso ad aver paura sono anche i vigili urbani che presidiano il villaggio

(Di martedì 9 febbraio 2021)12 i casi positivi, tutti collegati ad un unico nucleo familiare, registrati dalla Asl Roma 2 e riferibili alrom disulla via Pontina. La Asl Roma 2 ha testato circa 300 persone e le 12 contagiatestate subito isolate: il caso indice sembrerebbe essere il capo famiglia, ma è in corso l’indagine epidemiologica. Focolaio alrom di: è allarme Detta così la situazione sembra essere sotto controllo, ma l’allarme c’è: la preoccupazione è che i rom del– una vera e propria città, tra baracche e rifiuti – possano circolare liberamente senza rispettare l’obbligo di quarantena. Tra l’altro, alcuni bimbi frequentano le scuole di Pomezia e Roma e l’allerta resta massima per scongiurare ...

