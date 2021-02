Civitanova-Tours oggi, Champions League volley: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 9 febbraio 2021) oggi martedì 9 febbraio (ore 20.30) si gioca Civitanova-Tours, match valido per la fase a gironi della Champions League 2021 di volley maschile. La Lube scenderà in campo al PalaBarton di Perugia, dove va in scena il secondo round robin della Pool B. I cucinieri si trovano in testa al raggruppamento con 4 vittorie (12 punti) e partono con tutti i favori del pronostico contro la compagine francese. Gli ultimi Campioni d’Europa puntano al successo, per poi lanciarsi con grande ottimismo verso lo scontro diretto di domani sera contro Perugia. Osmany Juantorena e compagni sono imbattuti nella massima competizione continentale, inseguono la vittoria per avvicinarsi alla qualificazione ai quarti di finale. A passare il turno saranno soltanto le vincitici dei cinque gironi e le tre migliori ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021)martedì 9 febbraio (ore 20.30) si gioca, match valido per la fase a gironi della2021 dimaschile. La Lube scenderà in campo al PalaBarton di Perugia, dove va in scena il secondo round robin della Pool B. I cucinieri si trovano in testa al raggruppamento con 4 vittorie (12 punti) e partono con tutti i favori del pronostico contro la compagine francese. Gli ultimi Campioni d’Europa puntano al successo, per poi lanciarsi con grande ottimismo verso lo scontro diretto di domani sera contro Perugia. Osmany Juantorena e compagni sono imbattuti nella massima competizione continentale, inseguono la vittoria per avvicinarsi alla qualificazione ai quarti di finale. A passare il turno saranno soltanto le vincitici dei cinque gironi e le tre migliori ...

Volleyball_it : #CLVolleyM Champions League: Civitanova alla bolla con Tours e Perugia. De Giorgi: 'Vogliamo chiudere in vetta' by… - zazoomblog : Civitanova-Tours: data orario diretta tv e streaming Champions League 2020-2021 volley - #Civitanova-Tours:… - sportface2016 : #volley #CLVolleyM #Civitanova-#Tours in tv: ecco data, orario e come vedere la sfida dei gironi di Champions Lea… -