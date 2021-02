Cittadella-Cosenza | Corsi salva il Cosenza al 90?

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nella 22esima giornata di Serie B il matchsi è concluso al Tombolato con il risultato di 1-1 grazie al gol diall’ultimo minuto che ha permesso aldi pareggiare. Ilsi trova ora al 4° posto mentre ilal 15°, come si è svolta la partita? Primo tempo La partita inizia subito con unagguerrito che passa in vantaggio al 2’ grazie alla rete di Proia. Il match prosegue con ilin netta difficoltà. Dopo alcuni minuti sembra riprendere il ritmo e al 17’tenta una buona conclusione ma Kastrati non si fa cogliere ...

AS(4 - 3 - 1 - 2): Kastrati, Cassandro, Perticone, Camigliano, Donnarumma, Proia, Pavan, ... Tsadjout, Beretta, Frare, Gargiulo, Mastrantonio, D'Urso Allenatore: Roberto Venturato...DIRETTA(RISULTATO LIVE 1 - 0): SILANI A CACCIA DEL PARI Il primo tempo diva in archivio sul punteggio di 1 - 0 in favore degli uomini di Venturato. Anche se i silani ...
Diretta Cittadella Cosenza. Streaming video DAZN del match valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B ...