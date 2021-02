Cittadella-Cosenza 1-1 | Corsi salva il Cosenza al 90?

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nella 22esima giornata di Serie B il matchsi è concluso al Tombolato con il risultato di 1-1 grazie al gol diall’ultimo minuto che ha permesso aldi pareggiare. Ilsi trova ora al 4° posto mentre ilal 15°, come si è svolta la partita? Primo tempo La partita inizia subito con unagguerrito che passa in vantaggio al 2’ grazie alla rete di Proia. Il match prosegue con ilin netta difficoltà. Dopo alcuni minuti sembra riprendere il ritmo e al 17’tenta una buona conclusione ma Kastrati non si fa cogliere ...

Continua la serie positiva del che grazie ad un gol di Corsi allo scadere, trova un punto preziosissimo in casa del DIRETTA (RISULTATO LIVE 1 - 0): FALCONE SALVA SU PAVAN A un quarto d'ora dal novantesimo resiste il vantaggio del sul con gli uomini di Venturato sempre avanti per 1 a 0 .