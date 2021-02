Cinema | è morto Carrière | acclamato sceneggiatore tra Bunuel e Forman

(Di martedì 9 febbraio 2021) Parigi, 9 feb. – (Adnkronos) – Lofrancese Jean-Claude, noto per la sua collaborazione con Luis Buñuel per il quale scrisse i film dell’ultimo periodo e per aver lavorato con registi del calibro di Jean-Luc Godard, Louis Malle, Marco Ferreri, Jacques Deray, Volker Schlöndorff, Oshima Nagisa, Andrzej Wajda e Milos, èlunedì sera per cause naturali nella sua casa di Parigi all’età di 89 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Kiara. Era nato a Colombières-sur-Orb (Hérault) il 19 settembre 1931.tografico e televisivo, autore teatrale, romanziere, poeta e saggista, Jean-Claudeesordisce alnel 1963, anno in cui inizia anche la sua ...

(Adnkronos) - La vena provocatoria di Carrière, sovversiva e bizzarra, così come la predilezione per i climi libertini dal sottile erotismo si sono manifestate in tutta la sua carriera. È morto a Parigi all'età di 89 anni un fondamentale autore del cinema del '900, lo sceneggiatore francese Jean-Claude Carrière, collaboratore storico di Luis Buñuel e premio Oscar.