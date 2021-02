Cina-Iran-Russia, l’asse anti-Biden mostra i muscoli nell’Indiano. Cosa c’è dietro (Di martedì 9 febbraio 2021) Cina, Russia e Iran saranno impegnate in esercitazioni congiunte marittime e aeree nelle acque dell’Oceano Indiano. È l’allineamento plastico e instabile dell’asse globale che guida la contro-alleanza alla “Lega delle Democrazie” a cui il presidente statunitense, Joe Biden, aggancia il concetto cuore della sua azione di politica globale, “America is Back”. La notizia la diffonde Ria, media collegato al Cremlino, riprendendo le parole dell’ambasciatore russo a Teheran. Annuncio che arriva mentre il dossier Iran potrebbe diventare uno dei punti di contatto tra Russia e Stati Uniti, e Unione Europea, per ripristinare l’accordo sul nucleare Jcpoa. Ma anche mentre l’Ue si trova immersa in un dibattito complesso sul Cosa fare con Mosca, divisa da ... Leggi su formiche (Di martedì 9 febbraio 2021)saranno impegnate in esercitazioni congiunte marittime e aeree nelle acque dell’Oceano Indiano. È l’allineamento plastico e instabile delglobale che guida la contro-alleanza alla “Lega delle Democrazie” a cui il presidente statunitense, Joe, aggancia il concetto cuore della sua azione di politica globale, “America is Back”. La notizia la diffonde Ria, media collegato al Cremlino, riprendendo le parole dell’ambasciatore russo a Teheran. Annuncio che arriva mentre il dossierpotrebbe diventare uno dei punti di contatto trae Stati Uniti, e Unione Europea, per ripristinare l’accordo sul nucleare Jcpoa. Ma anche mentre l’Ue si trova immersa in un dibattito complesso sulfare con Mosca, divisa da ...

RadioItaliaIRIB : Esercitazione militare congiunta Iran, Russia e Cina - Fraciscofranco5 : @DiegoBattistes1 Per il momento sono impegnati a riavviare la leadership americana nel mondo, con 'frecciatine' a R… - Damianodanny1 : Russia, Iran e Cina preparano ad esercitazione militare congiunta navalesi svolgerà Oceano Indiano settentrional… - NC4551 : @AlbertHofman72 Ogni mercato ha la sua versione per scatenare la giusta dose di odio. In Cina sarà a causa dei giap… - TommyBrain : AntiDiplomatico:'Amicizia di fronte all'imperialismo'. Nuova manovra congiunta di Russia, Iran e Cina -